Движение социалистов Сербии выступило за отставку министра экономики Раде Басты

Такое требование Движения было выдвинуто после призывов Басты поддержать антироссийские санкции.

Представители Движения социалистов Сербии настаивают на уходе министра экономики страны Раде Басты со своего поста, обвиняя его в попытках раскола правительства.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации, которой руководит директор Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин.

В тексте документа отмечается, что в нынешней политической ситуации руководству Сербии важно сохранять единство. Баста же вносит раздор призывами поддержать незаконные санкции против РФ, провоцируя разделение правительства.

В заявлении подчеркивается, что "Баста прячется за спиной президента Сербии, чтобы подорвать независимость и нейтралитет".

Движение социалистов призвало министра экономики уйти в отставку, чтобы таким образом показать серьезность своих намерений, в случае если его откажутся поддержать другие министры.

Также представители политической организации заявили о своем несогласии с введением антироссийских санкций.