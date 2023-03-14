Стригли налысо: для заигрывавших с фашистами в годы оккупации француженок земляки придумали коварное наказание

К ним врывались в дома, выгоняли на площадь, а на лице несмываемой краской рисовали свастику. Такие самосуды продолжались долгие годы после освобождения.

С 1943 по 1945 годы 20 тысячам женщинам-француженкам официально выдвинули обвинение в сотрудничестве с немецкими оккупантами. После освобождения Франции их ждало жестокое наказание - как в физическом плане, так и в моральном.

Правительство страны издало специальный указ, согласно которому все пособники нацистов должны были понести наказание. Правительство специально создало суды, но народный гнев был так велик, что простые люди устраивали и собственное «чистилище».

В частности, самосуд применялся к женщинам, поддерживавшим отношения с оккупантами. К ним врывались в дома, выгоняли на площадь. На лице несмываемой краской рисовали свастику, а волосы сбривали наголо.

Ставшие свидетелями самосуда, американские и британские солдаты пытались защитить этих женщин. Бойцы Сопротивления тоже не всегда приветствовали такие случаи.

Иногда таким образом с женщинами просто сводили счеты, оклеветав их перед толпой. Только у девственниц получалось доказать свою невинность, но и после этого им зачастую приходилось покидать родные места, чтобы на новом месте начать новую жизнь.

Делами судов по вопросам коллаборационизма Франция занималась до середины лета 1949 года. Но в стране и за ее пределами еще долгое время давали о себе знать отголоски народного самосуда.