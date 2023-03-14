Песков: продление зерновой сделки стало «жестом доброй воли» со стороны РФ

Дмитрий Песков высказался о продлении Черноморской инициативы по вывозу зерновых культур из Украины.

Днём вторника, 14 марта, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил истинность заявления заместителя главы МИД России Александра Грушко о продлении зерновой сделки. При этом Песков отметил, что в настоящий момент действие Черноморской инициативы было продлено лишь на 60 дней, хотя ранее она действовала год.

Дмитрий Песков напомнил, что зерновая сделка является соглашением пакетного характера и включает в себя два положения, первое из которых предполагает разблокировку украинских морских портов и вывоз зерна из Украины за границу.

Песков утверждает, что второй частью зерновой сделки является разрешение на экспорт российских сельскохозяйственных удобрений и продовольствия, однако это положение не было выполнено в течение года от заключения Черноморских соглашений в Стамбуле 14 марта 2022 года.

По словам Дмитрия Пескова, генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерриш сумел вынудить лидеров коллективного Запада дать публичное обещание следовать всем частям зерновой сделки, в том числе регламентирующим вывоз российских товаров зат границу.

При этом Песков публично заявил, что в настоящий момент продление Черноморской инициативы стало возможно благодаря "жесту доброй воли" со стороны правительства России.

Примечательно, что данная фраза уже использовалась российскими чиновниками в ходе спецоперации на Украине: так, после переговоров в Стамбуле в конце марта прошлого года представители Министерства обороны РФ объявили о выводе группировки войск с Черниговского и Киевского направлений, также назвав это "жестом доброй воли".