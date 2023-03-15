Daily Mail: принца Гарри и Меган Маркл ожидает холодный прием на коронации Карла III
2023-03-15 02:31
Издание Daily Mail пишет что если принц Гарри и Меган Маркл решат посетить коронацию Карла III, они будут холодно приняты старшими членами королевской семьи.
По данным издания, родственники не горят желанием встретиться с принцем Гарри и его супругой, а некоторые и вовсе не хотят иметь с ними ничего общего.
По информации источника, если герцог и герцогиня Сассекские появятся на коронации, большинство присутствующих не будут общаться с ними.
Принц Гарри и Меган Маркл уже получили приглашение на церемонию, но пока не дали ответа о своем присутствии.
Ранее сообщалось, что в случае поездки на коронацию принц гари и Меган Маркл не появятся на балконе Букингемского дворца. Коронация запланирована на 6 мая.
Опубликовано: Светлана Репина