Daily Mail: принца Гарри и Меган Маркл ожидает холодный прием на коронации Карла III

Издание Daily Mail пишет что если принц Гарри и Меган Маркл решат посетить коронацию Карла III, они будут холодно приняты старшими членами королевской семьи.

По данным издания, родственники не горят желанием встретиться с принцем Гарри и его супругой, а некоторые и вовсе не хотят иметь с ними ничего общего.

По информации источника, если герцог и герцогиня Сассекские появятся на коронации, большинство присутствующих не будут общаться с ними.

Принц Гарри и Меган Маркл уже получили приглашение на церемонию, но пока не дали ответа о своем присутствии.

Ранее сообщалось, что в случае поездки на коронацию принц гари и Меган Маркл не появятся на балконе Букингемского дворца. Коронация запланирована на 6 мая.