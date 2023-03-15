Самолет ВВС РФ Су-27 и беспилотник США столкнулись в районе Черного моря
2023-03-15 05:54
Об этом сообщили РИА Новости. Информация о столкновении исходит от европейского командования армии Соединенных Штатов (EUCOM).
Столкновение случилось над Черным морем. Российский самолет врезался в американский дрон. Истребитель Су-27 нанес удар по винту дрона MQ-9.
США возлагают вину на случившееся на СУ-27, якобы российский истребитель совершил опасный маневр.
Беспилотник, который был запущен для выполнения каких-то "рутинных операций", упал в море. Во время полета он пребывал в международном воздушном пространстве.
Об инциденте доложили Джо Байдену. Госдеп США намеревается обсудить это с руководством Москвы.
Вашингтон заявил, что полеты над Черным морем будут продолжаться, происшествие никак на это не повлияет.
Опубликовано: Храмова Оксана