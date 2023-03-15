Херш: США пойдут воевать, если Киев будет под угрозой полного поражения

Сеймур Херш допускает, что американские военные вмешаются в конфликт, если украинская сторона будет на грани полного поражения.

Американский журналист заявил, что на самом деле война в Украине - это война России и НАТО.

Мне говорят, игра будет такая - "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян <...> Это мы воюем с россиянами"

Об этом Херш заявил на мероприятии американской неправительственной организации "Комитет за республику". Источники информации журналист не назвал.

Вспоминая битву под Сталинградом, Херш отметил:

Бросьте. Мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю.

Сеймур Херш заявил, что Россия даже еще не задействовала все свои главные ресурсы, поэтому США обманывают "сами себя относительно происходящего там, относительно того, какими будут результаты".

Рассуждая о возможности прямого противостояния США и РФ, известный публицист сообщил об имеющихся у него данных: Вашингтон формирует 82-ю и 101-ю воздушно-десантную дивизии американских сухопутных войск, которые концентрируются в Европе.