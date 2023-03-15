Доллар держит удар, разорение американских банков не повлияло на курс USD

Несмотря на громкие опасения относительно американской экономики и курса доллара в частности из-за разорения нескольких крупных банков в США, к настоящему моменту ситуация не вышла за пределы нормы.

Доллар США успешно держит удар, которому он подвергся после разорения сразу нескольких американских банков. Несмотря на повышенную волатильность валютных рынков и обвалы фондовых бирж в Европе и Азии, вызванные новостью о банкротстве крупных финансово-кредитных учреждений США, впоследствии ситуация выровнялась и сейчас находится в пределах нормы.

Американская валюта по-прежнему востребована инвесторами и другими участниками рынка. О каком-то обвале речь пока не идет, и доллар США по-прежнему выполняет функцию мировой валюты.

Но это не отменяет того факта, что американская экономика находится под мощным давлением. В настоящее время внешний долг США превысил отметку в 31 трлн. долларов и имеет тенденцию к росту, а доверие к доллару постепенно ослабевает, и многие страны стараются использовать во взаиморасчетах свои национальные валюты. При этом никто не может предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем.