В ЮАР умер 28-летний рэпер Коста Титч после того, как потерял сознание на сцене

Карьера южноафриканского певца развивалась очень стремительно, он сотрудничал с ведущими звукозаписывающими студиями.

Рэпер Коста Титч умер после того, как потерял сознание прямо на фестивальной сцене Ultra Festival в Йоханесбурге. Южноафриканскому певцу было 28 лет, сообщает Супер.ру со ссылкой на издание NME.

Семья музыканта подтвердила, что вскоре после этого ЧП Титч умер.

С большой болью вынуждены признать его кончину, — написали они в соцсетях. Смерть трагически постучалась в нашу дверь, лишив любимого сына, брата. А также - внука Константиноса Цобаноглу, которого Южная Африка любила и боготворила под сценическим псевдонимом Коста Титч, — говорится в заявлении.

Коста начинал в качестве бэк-дансера, затем стал рэпером.

Совсем недавно певец стал партнером звукозаписывающей компании Эйвона Konvict Kulture. В записи ремикса на песню Титча «Big Flexa» также принял Эйкон.