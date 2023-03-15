CNN: США урежут помощь Киеву после инцидента с дроном MQ-9 над Чёрным морем

Телеканал CNN утверждает, что американское правительства может пересмотреть своё отношение к оказанию помощи Киеву из-за недавнего инцидента с беспилотником США и истребителями РФ.

15 марта журналисты информагентства CNN сообщили, что перехват американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper российскими истребителями Су-27 над акваторией Чёрного моря может заставить администрацию Вашингтона урезать оказание военной поддержки армии Украины.

Прошлым вечером командование Европейской частью армии Соединённых Штатов уведомило, что БПЛА MQ-9 Reaper проводил штатный разведывательный полёт недалеко от Крыма в небе над Чёрным морем, во время чего с ним сблизились два российских Су-27, произведя сброс топлива и задев винт американского беспилотника.

Позднее в Пентагоне сообщили, что связь с MQ-9 была потеряна ввиду того, что он упал в воду. Администрация ведомства назвала непрофессиональным поведение пилотов ВКС России, подчеркнув, что помимо опасного сближения они совершили неэкологичный сброс топлива в море.

В Министерстве обороны России ответили на обвинения американской стороны, подчеркнув, что отечественные истребители не применяли вооружения против дрона ВВС США. В то же время в Пентагоне подчеркнули, что беспилотник MQ-9 Reaper не был оснащён оружием во время данного полёта.

К текущему моменту американский президент Джозеф Байден и его российский коллега Владимир Путин проинформированы об инциденте. В Госдепартаменте Соединённых Штатов выразили уверенность, что в ближайшее время между странами состоится новый контакт на высоком уровне, при котором произошедшее будет обсуждаться.