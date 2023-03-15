Виндман: США боятся, что РФ получит доступ к технологиям американских БПЛА

Издание Newsweek сообщило, что в США опасаются попадания в руки к России технологий американского дроностроения.

В среду, 15 марта, отставной подполковник армии Соединённых Штатов Александр Виндман дал интервью газете Newsweek, где признал, что официальные представители Пентагона опасаются захвата российскими экспертами американских технологий по производству беспилотных летательных аппаратов.

По мнению Виндмана, это может стать возможным благодаря поднятия россиянами обломков беспилотника MQ-9 Reaper, который вчера потерпел крушение в небе над Чёрным морем после опасного сближения с двумя истребителями Су-27 военно-космических сил России.

При этом сегодня пресс-служба Белого дома признала, что обломки дрона Reaper в Чёрном море до сих пор не обнаружены американскими экспертами, и в будущем они также могут быть не найдены. Кроме того, ведомство признаёт, что обломки данного дрона могут быть подняты со дна черноморской акватории специалистами из России.

В командовании европейской частью ВВС США уведомляют, что российские пилоты Су-27 повели себя непрофессионально, допустив опасное сближение с американским беспилотником и тем самым задев его винт, что и стало причиной крушения дорогостоящего летательного аппарата.

В Белом доме заверили, что президент Соединённых Штатов Джозеф Байден уже осведомлён о случившемся в Чёрном море. Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков также утверждает, что Владимира Путина проинформировали об авиационном инциденте.