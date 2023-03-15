"Мексика безопаснее, чем США", - заявил президент Мексики

Президент Мексики заявил в понедельник, что его страна безопаснее, чем Соединенные Штаты, выступая против критики его безопасности со стороны США после смертельного похищения в этом месяце недалеко от границы, в результате которого погибли два американца.

Нападение 3 марта на четырех американцев в мексиканском городе Матаморос и их последующее похищение были тщательно освещены американскими СМИ и вызвали взаимные обвинения со стороны политиков в США, особенно республиканцев.

К тому времени, когда мексиканские власти обнаружили американцев, двое из них были мертвы. С тех пор за похищение были арестованы пять предполагаемых членов мексиканского наркокартеля.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который пригрозил призвать американцев мексиканского происхождения не голосовать за кандидатов от республиканцев, если они продолжат свою критику, отверг официальные предупреждения США о безопасности, которые изображают большую часть Мексики как опасное место для посещения.

"Мексика безопаснее, чем Соединенные Штаты", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о предупреждениях на пресс-конференции. "Нет никаких проблем с безопасным путешествием по Мексике".