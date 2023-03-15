Кудрявцева высказалась по поводу закрытия проекта Секрет на миллион на НТВ

Лера Кудрявцева высказалась по поводу закрытия шоу "Секрет на миллион", которое выходило в эфир канала НТВ.

Распространение информации о том, что проект НТВ "Секрет на миллион" закрыт, Лера Кудрявцева назвала происками завистников.

Ведущая утверждает, что в эфир вышел уже 247-й выпуск проекта, а в будущем выйдет еще больше.

Получается, что программа, призванная выведать у известных личностей самые сокровенные секреты, будет радовать своих поклонников еще долго.

Напомним, что кроме этой передачи звезда экрана ведет еще одну в качестве постоянной ведущей, которая называется "Звезды сошлись".