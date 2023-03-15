Владелец Zara, Pull & Bear, Bershka хочет возвращения брендов в Россию

Гендиректор испанской торговой сети Inditex, владельца Zara, Pull & Bear, Bershka и других брендов Оскар Гарсия заявил, что хотел бы вернуть их в Россию.

Он отметил, что российский бизнес был продан группе Daher на таких условиях, чтобы у компании Inditex всегда оставалась возможность возвращения в РФ.

Гарсия уточнил, что такое возвращение вместе с партнером из ОАЭ может состояться, когда ситуация изменится.

Вместе с тем он признал, что не рассчитывает на подобные изменения в краткосрочной перспективе.

Гарсия полагает, что компания могла бы вернуться к совей деятельности в торговых объектах, переданных Daher.