На севере Гватемалы в джунглях обнаружили огромную сеть поселений ранних майя

Международная команда исследователей с помощью технологии LiDAR в северной Гватемале обнаружила очень большую инфраструктуру майя, возрастом более 2000 лет.

LiDAR — это система обнаружения, напоминающая радар, но основанная на свете лазеров, а не на радиоволнах. В последние годы он используется для сканирования густых тропических лесов на наличие признаков древних цивилизаций. Лазеры, используемые в таких системах, способны «видеть» сквозь растительный покров дождевых лесов, обнаруживая, что находится под ними.

Ученые в рамках данного исследования смогли увидеть, что древняя инфраструктура состояла из более чем 1000 плотно расположенных поселений общей площадью около 1700 квадратных километров. Почти все они были связаны между собой расчищенными и приподнятыми над землей дорогами, похожими на дамбы. Получается, что люди жили очень плотно — открытие противоречит общепринятым теориям, предполагающим, что ранние мезоамериканские поселения, как правило, были малонаселенными.

«Дамбы» в общей сложности тянулись на 180 километров, что позволяло людям легко перемещаться из поселения в поселение. Исследователи отмечают, что дорожная сеть, возможно, позволяла коллективно трудиться.

Ученые также обнаружили в некоторых поселениях свидетельства существования больших платформ и пирамид. Возможно, эти населенные пункты были центрами районов. Также отмечается, что в некоторых поселениях были площадки для игры в мяч, характерные для этого региона. Исследователи также разглядели каналы для движения воды и резервуары для ее хранения.