Британцы напуганы российскими «Посейдонами»: мощнее советской «Царь-бомбы» в два раза

Владимир Путин решил оснастить российский военно-морской флот ядерными торпедами "Посейдон", чем вызвал панику у Великобритании. Информация поступила от РИА Новости, агентство сослалось на Daily Mail.

Военные эксперты Британии смоделировали ситуацию удара со стороны России по территории Соединенного Королевства.

Если бы произошел взрыв "Посейдона" в устье реки Темзы, Лондон был бы фактически весь уничтожен взрывной волной.

Профессор Эндрю Футтер из Лестерского университета:

Вполне возможно, что Темза подверглась бы облучению, но в центре Лондона в живых осталось бы так мало людей, что это не имело бы большого значения.

Джеймс Блэк, советник по безопасности в RAND Europe: "Посейдоны" способны долго оставаться незаметными под водой.

Род Торнтон, эксперт Королевского колледжа: беспилотный аппарат в состоянии уничтожить любой мегаполис на планете.

Западные аналитики считают, что ядерная торпеда "Посейдон" способна нести заряд, мощность которого в два раза превышает знаменитую советскую "Царь-бомбу", которую испытывали в 1961 году.