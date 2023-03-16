Honda отзывает 500 000 автомобилей для устранения проблемы с ремнями безопасности

Отзыв охватывает некоторые из самых продаваемых моделей автопроизводителя, включая CR-V с 2017 по 2020 год, Accord 2018 и 2019 годов, Odyssey с 2018 по 2020 год и Insight 2019 года.

Также в комплект входит Acura RDX 2019 и 2020 модельных годов.

Honda заявляет в документах, опубликованных в среду регуляторами безопасности США, что поверхностное покрытие на канале для пряжки может со временем ухудшиться.

При более низких температурах кнопка разблокировки может прижаться к каналу, увеличивая трение и препятствуя защелкиванию пряжки.

Если пряжка не защелкивается, водитель или пассажир могут быть не пристегнуты во время аварии, что увеличивает риск получения травм.

Honda заявляет, что у нее нет сообщений о травмах, вызванных этой проблемой.

Кроме того:

Цель Honda состоит в том, чтобы к 2040 году 100% продаж автомобилей приходилось на электромобили на батарейках и топливных элементах, а к 2050 году достичь углеродной нейтральности для всех своих продуктов и корпоративной деятельности.

Несмотря на то, что Honda готовится к производству электромобилей, автопроизводитель заявил, что продолжит выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридными электромобилями, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос как минимум до 2030 года.

По словам Honda, успех продаж этих автомобилей поддержит инвестиции в электромобили.