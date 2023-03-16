В США умерла любовница Гребенщикова, писательница Линда Йонненберг

Поэтессе, художнице, светской львице был 51 год. В последние годы автор скандальных книг боролась с онкологией.

16 марта ушла из жизни Линда Йонненберг - уроженка Москвы со шведской фамилией, которая проживала в США, сообщает Космополитен.

Она любила публичность, умела себя подать. И была привлекательной до последних дней, — рассказала подруга писательницы, журналистка Марина Суранова.

В последние годы Йонненберг боролась с онкологическим заболеванием. При этом светская львица не хотела ничем обременять других людей, стремясь радовать друзей и знакомых.

Линдик много страдала от боли. Онкология, с которой она жила, добила ее в конце. Но, как настоящая леди, она не говорила никому о страданиях. И даже смертельную бледность подавала как аристократическую, - отметила Суранова.

Линда много лет жила в Москве, затем перебралась в Санкт-Петербург. Поэт и драматург Николай Якимчук ввел Йонненберг в круг творческой интеллигенции Северной столицы России.

Линда написала здесь две книги стихов, сама их проиллюстрировала. Она создала несколько сценариев для «Улицы разбитых фонарей», в ее активе также - пьесы «Морок», «Голос», «Живопись», «Гримерка».

В книге «Три веселых буквы» автор назвала себя любовницей музыканта Бориса Гребенщикова. Линда рассказала о своих сексуальных практиках с культовым рок-музыкантом. И это не единственное откровенме: она издала еще и книгу «В постели с Хабенским».

Познакомившись в соцсетях с американцем, москвичка уехала в США по туристической визе и осталась жить в Нью-Йорке.