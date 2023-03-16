Футуролог Курцвейл: к 2030 году люди станут бессмертными, благодаря нанороботам

Американский ученый-футуролог Рэй Курцвейл считает, что к 2030 году человечество обретет бессмертие.

По его мнению, к такому результату приведет использование нанороботов, которые будут вживляться в организм и лечить болезни.

Такие роботы будут отвечать не только за восстановление поврежденных органов, но и за связь мозга человека с облачными хранилищами информации.

Ученый полагает, что к 2045 году люди научатся использовать искусственный интеллект так, чтобы повысить способности своего мозга в 10 раз и практически превратиться в киборгов.

В свое время Курцвейл предсказал распространение беспроводной связи, а также смартфонов и ноутбуков.

В целом с 1990 года он сделал порядка полутора сотен прогнозов, и почти все они оправдались.