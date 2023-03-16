Посол США предложил Швейцарии заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов российских активов

Посол США в Швейцарии Скотт Миллер заявил, что эта страна могла бы заблокировать больше российских активов.

По словам дипломата, речь идет как о сумме как минимум в 50-100 млрд долларов, которые можно было подвергнуть заморозке.

При этом Миллер напомнил, что на данный момент в банке Швейцарии заблокировано российских активов на 7,5 млрд швейцарских франков.

Посол полагает, что сейчас стоит активно искать такие активы, а все найденное замораживать и конфисковывать.

Он считает, что эти средства в будущем должны быть собраны и переданы на восстановление Украины.