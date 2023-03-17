После смены схемы лечения состояние Романа Костомарова улучшилось
На данном этапе медики наблюдают за текущим состоянием олимпийского чемпиона, серьезные вмешательства не проводятся.
Легендарному фигуристу Роману Костомарову, который больше двух месяцев лежит в реанимации, поменяли схему лечения.
Как сообщает 5-tv.ru со ссылкой на свой источник, новый подход обнадеживает. Олимпийскому чемпиону снимали трахеостому, но дырку на всякий случай ушивать не стали.
С его рукой также не проводят никаких манипуляций. Если на фоне терапии у звездного пациента наладится кровоснабжение, врачи будут просто чистить в ней небольшие участки. Если нет, тогда ампутации не избежать.
В крови знаменитости Романа уже имеется стабильность.
Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией, потом у спортсмена начались сепсис и гангрена. Врачи провели ампутации кистей рук и части стопы. Фигурист долгое время находился на аппаратах искусственной вентиляции легких и оксигенации крови.
Ранее СМИ писали, что, придя в себя, он накричал на жену. Сейчас эмоциональное состояние также остается нестабильным, с Костомаровым работают психологи.
Опубликовано: Светлана Гарусева