Наоми Кэмпбелл высмеяли за "худшую фотографию в фотошопе" с ковра Оскара Vanity Fair

Кэмпбелл опубликовала профессиональные фотографии агентства с вечеринки Vanity Fair на Оскаре в воскресенье, но фанаты быстро заметили, что фотографии выглядели сильно отредактированными, посчитав это ошибкой Photoshop.

Говорят, что нет такой вещи, как плохая реклама, но для супермодели Наоми Кэмпбелл реакция на ее последний Instagram может попасть в категорию менее благоприятной.

Кэмпбелл опубликовала профессиональные фотографии агентства с вечеринки Vanity Fair на Оскаре в воскресенье, но фанаты быстро заметили, что фотографии выглядели сильно отредактированными, посчитав это ошибкой Photoshop.

Просмотр комментариев в котором человек спросил: "Почему она всегда добавляет фильтры. Она также много занимается аэрографией и фотосъемкой ".

В посте в Instagram лицо 52-летней девушки выглядит удлиненным и сильно разглаженным. Ее голова непропорциональна ее общей фигуре. Кожа Кэмпбелл также выглядит светлее. Вторая фотография агентства, опубликованная Кэмпбелл, не выглядела сильно подделанной.

Несмотря на то, что Кэмпбелл была вызвана за очевидный провал в фотошопе, ее также осыпали похвалами за ее красоту, а поклонники комментировали: "Эта леди волшебна" и "Божественная королева".