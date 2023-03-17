70-летний мужчина из США обвиняется в мошенничестве с женщинами в приложениях для знакомств на сумму 1,8 млн долларов

Согласно сообщениям, по меньшей мере пять женщин из Нью-Йорка лишились более 1,8 миллионов долларов из-за обвиняемого мошенника, которого называют "худшим парнем в Верхнем Ист-Сайде".

"70-летнему Нельсону Каунну предъявлено обвинение в мошенничестве и воровстве в особо крупных размерах за то, что он якобы заманивал одиноких женщин на сайтах онлайн—знакомств, заставляя их поверить, что он богатый коллекционер произведений искусства и инвестор, а затем уговаривал их делать крупные инвестиции в фальшивые компании", - сообщает New York Post .

По словам прокурора, Конне предположительно использовал псевдоним Нельсон или Джастин Рот в своих схемах, рассказывая женщинам, что у него есть дома в Лондоне и на юге Франции, несмотря на то, что он, по-видимому, никогда не выезжал за границу и не имел паспорта.

По словам прокуроров, Каунна также обвиняют в том, что он быстро предложил инвестиционные возможности после начала новых отношений, в том числе для группы Alibaba, к которой, как он ложно утверждал, имел доступ, и фальшивой начинающей компании, которую, по словам Каунна, он владел совместно с бывшим руководителем Google.