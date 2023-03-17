NYT: продажа енотовидных собак на рынке в Ухане могла послужить появлению COVID

Журналисты газеты New York Times утверждают, что незаконная торговля мясом животных на китайском рынке могла спровоцировать коронавирусную пандемию.

17 марта американская газета The New York Times сообщила, что последние исследования группы вирусологов международного уровня свидетельствуют о том, что торговля мясом енотовидных собак на рынке Уханя в Китае могла стать причиной начала пандемии коронавируса в декабре 2019 года.

По данным репортёров NYT, представители группы вирусологов днём ранее нашли генетические следы, которые демонстрируют наличие взаимосвязи между енотовидными собаками на уханьском рынке и началом коронавирусной пандемии. Исследователи предполагают, что незаконная продажа мяса таких животных, ранее заражённых COVID, могла послужить началом для распространения вируса к людям.

При этом газета New York Times цитирует членов международной вирусологической группы, которые утверждают, что начало пандемии коронавирусной инфекции является худшей эпидемией с начала 21 века.

Примечательно, что именно Ухань стал городом, в котором произошла первая в мире вспышка заболеваемости коронавирусом, после чего данный вирус начали стремительно обнаруживать не только в Китае, но и в других государствах. Изначально предполагалось, что коронавирус был передан человеку во время поедания морепродуктов, купленных на рынке в Ухане.

В 2023 году Министерство здравоохранения Республики Беларусь опубликовало пресс-релиз, согласно которому коронавирусная инфекция исключена из списка смертельно опасных заболеваний, что свидетельствует об ослабевании пандемии в стране. Во Всемирной организации здравоохранения также подтверждают, что пандемия COVID-19 пошла на спад и скоро может быть признана завершённой.