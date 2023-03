В английском Плимуте между жителями и властью разгорелся судебный скандал из-за вырубки деревьев

Горожане подписали петицию в защиту зеленой зоны, но горсовет все равно реализовал свой проект под покровом ночи.

Городской совет английского города Плимута убрал деревья, которые образовывали "зеленый пояс" населенного пункта. Это власти объяснили планами по восстановлению центра города.

Но работу не удалось довести до конца из-за решения суда. Подрядчики были вынуждены прекратить резку деревьев в 1 час ночи. Но при этом они успели вырубить более ста деревьев, а сохранились лишь единицы.

Али Уайт из группы активистов кампании Save the Trees of Armada Way заявила, что вырубка была "отвратительной", и группа будет добиваться пересмотра решения в судебном порядке.

Деревья валились с угрожающей скоростью, вырывались, как сорняки, машинами, - возмущена активистка. То, чему мы стали свидетелями, превзошло все, о чем мы могли подумать. Это был кошмарный сон. Шокирующий, расстраивающий и совершенно неоправданный.

По словам Али Уай, жители Плимута в шоке от того, что произошло.

Это подлое решение, принятое нашим советом, не будет забыто или прощено, - заявили горожане. В лучшем случае мы спасли около дюжины деревьев. Это похоже на маленькую победу.

Но при этом уточнили, что 117 прекрасных деревьев "были стерты с лица Плимута всего за ужасающие пять часов".

Люк Поллард, член парламента от лейбористской партии от Плимут-Саттона и Девонпорта назвал вырубку актом полного вандализма:

Я потрясен действиями совета тори. Печальный день для нашего города.

Защитник окружающей среды Крис Пэкхэм назвал это "подлым вандализмом".

Местное сообщество в течение некоторого времени выражало решительное несогласие с этими планами. 16 000 человек подписали петицию, и они все еще борются за спасение, к сожалению, немногих оставшихся деревьев, - поделились активисты города.

Городской совет Плимута тем временем настаивает на правильности решения, утверждая, что проект "преобразит этот уставший и устаревший маршрут по центру города".

Власти также добавили, что планируется посадить 169 новых деревьев. Жители тем временем ждут от нее официальных заявлений "в соответствии с указаниями суда".

Многие считают, что "репутация Плимута разорвана в клочья". Боровшиеся за сохрание зеленой зоны горожане считают, что совет продемонстрировал, что ему "наплевать на то, что они думают".