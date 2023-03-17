В парламенте Франции выдвинули вотум недоверия правительству во главе с Элизабет Борн

В связи с принятием закона о проведении пенсионной реформы во Франции в обход парламента депутаты выдвинули вотум недоверия правительству.

Инициатором стала фракций крайне правой партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен.

В коммюнике по этому поводу сказано, что принятие закона без голосования в парламенте и против воли народа, который регулярно выходит на протесты, является посягательством на демократию.

Депутаты утверждают, что выдвинули вотум недоверия, чтобы предотвратить принятие ненужной пенсионной реформы.

Ранее представителями нескольких партий была подана петиция о вынесении вотума недоверия французскому правительству во главе с премьер-министром Элизабет Борн.