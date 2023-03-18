Долли Партон раскрывает причины, по которым она "никогда не стареет"

77-летняя икона кантри-музыки работает в шоу-бизнесе с 1960-х годов, но пошутила, что "никогда не признает", что она старая.

Вот как она сказала WBIR-TV:

"Я живу духовной и творческой энергией, и мне нравится то, что я делаю. Я молюсь, чтобы Бог направил меня и показал, что мне делать. Я думаю, что каждый раз, когда ты работаешь над хорошими делами, это заряжает тебя энергией.

Кто-то однажды сказал мне: "Почему ты никогда не стареешь?"

Ну, у меня нет времени стареть:

Я знаю, что, вероятно, я старая, но я никогда не собираюсь этого признавать, потому что, пока в моем теле есть кость, которая все еще функционирует, я собираюсь выйти на улицу и попытаться сделать что-то хорошее для себя и особенно для других.

Я просто прошу Бога позволить мне привнести что-то хорошее в этот мир, и это то, что я собираюсь делать, пока однажды не упаду в обморок.

Но я буду работать, я обязательно буду на работе, когда это произойдет!