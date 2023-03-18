С ростом инфляции Швеция вновь открыла для себя бедность

Долгое время эта страна считалась одной из самых элитарных в мире, но за последние три десятилетия неравенство здесь резко возросло.

Шведские ассоциации по оказанию помощи уверяют, что в стране, столкнувшейся с рекордной инфляцией, после многих лет роста неравенства множится бедность.

Инфляционные последствия войны на Украине и повышение процентных ставок душат многочисленные домохозяйства, имеющие долги, и превращают шведскую экономику в одну из самых проблемных в Европе.

После повышения цен на электроэнергию в начале зимы цены на продукты питания выросли на 20 процентов годовых, чего не было с 1950-х годов.

Первая волна инфляции охватила только цены на энергоносители и некоторые импортные товары. Но теперь это распространилось на всю экономику, - утверждает экономист Стокгольмского университета Анника Алексиус.

Больше всего пострадали домохозяйства с низкими доходами, но также и средний класс, который является одним из самых обремененных долгами в Европе и сталкивается с внезапным повышением ставок по ипотечным кредитам.

В представительстве Красного Креста в шведской столице предлагают товары, не продаваемые в супермаркетах, по сниженным ценам.

Раньше мы видели в основном маргинальных людей. Теперь это изменилось. Теперь это семьи с детьми, пожилые люди. То есть все, у кого есть проблемы, - цитирует AFP генерального секретаря Красного Креста Швеции Мартина Эрнлева.

Долгое время Швецию считали одной из самых элитарных стран в мире, но за последние три десятилетия неравенство здесь резко возросло.

По данным национального статистического управления, почти 15 процентов шведов подвержены риску бедности.

Согласно последним прогнозам Европейской комиссии, Швеция станет единственной страной Европейского Союза, которая столкнется с рецессией в 2023 году.