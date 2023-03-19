Bloomberg: Китаю выгодны крах Silicon Valley Bank и проблемы Credit Suisse
2023-03-19 01:35
Агентство Bloomberg пишет, что банкротство Silicon Valley Bank и финансовые проблемы Credit Suisse выгодны Китаю.
В этой стране сильную роль играют регулирующие органы, поэтому банковская система надежно защищена.
Аналитики полагают, что нестабильность в финансовом секторе Европы и США создает риск рецессии во многих экономиках мира, но не в Китае.
КНР становится все более привлекательным партнером для развивающихся стран вроде Бразилии и Индонезии.
В результате у Китая есть все шансы стать значимым полюсом для развивающихся рынков уже в нынешнем году.
Опубликовано: Светлана Репина