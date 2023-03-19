50 тысяч педагогов Новой Зеландии объявили забастовку из-за дороговизны жизни
Рост цен и услуг стали одной из ключевых проблем в этой стране, правительство предпринимает активные попытки сдержать инфляцию.
Около 50 000 преподавателей в Новой Зеландии прекратили работу после того, как переговоры профсоюза с министерством образования об улучшении заработной платы и условий труда зашли в тупик.
Учителя вышли на демонстрацию. Во время однодневной забастовки были закрыты школы, колледжи и детские сады по всей стране.
Профсоюзы утверждали, что последнее предложение правительства о заработной плате не покрывает инфляцию и сектор образования находится в "кризисной ситуации" из-за нехватки учителей.
Качественное образование - это фундаментальное право человека, - заявил лидер гильдии педагогов Крис Аберкромби.
К сожалению, как педагоги, мы видим, что это право постепенно подрывается.
Министр образования Новой Зеландии Ян Тинетти заявил, что разочарован тем, что учителя бросили работу и хочет быстро разрешить спор.
Стоимость жизни стала ключевой проблемой в Новой Зеландии, где правительство изо всех сил пытается сдержать инфляцию.
Последние данные свидетельствуют о том, что экономика Новой Зеландии сокращается, и это вызывает опасения рецессии.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Тарас Медведев
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