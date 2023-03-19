50 тысяч педагогов Новой Зеландии объявили забастовку из-за дороговизны жизни

Рост цен и услуг стали одной из ключевых проблем в этой стране, правительство предпринимает активные попытки сдержать инфляцию.

Около 50 000 преподавателей в Новой Зеландии прекратили работу после того, как переговоры профсоюза с министерством образования об улучшении заработной платы и условий труда зашли в тупик.

Учителя вышли на демонстрацию. Во время однодневной забастовки были закрыты школы, колледжи и детские сады по всей стране.

Профсоюзы утверждали, что последнее предложение правительства о заработной плате не покрывает инфляцию и сектор образования находится в "кризисной ситуации" из-за нехватки учителей.

Качественное образование - это фундаментальное право человека, - заявил лидер гильдии педагогов Крис Аберкромби. К сожалению, как педагоги, мы видим, что это право постепенно подрывается.

Министр образования Новой Зеландии Ян Тинетти заявил, что разочарован тем, что учителя бросили работу и хочет быстро разрешить спор.

Стоимость жизни стала ключевой проблемой в Новой Зеландии, где правительство изо всех сил пытается сдержать инфляцию.

Последние данные свидетельствуют о том, что экономика Новой Зеландии сокращается, и это вызывает опасения рецессии.