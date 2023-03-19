Рогов: Киев развернул в Запорожской области информационную спецоперацию

Информагентство «РИА Новости» сообщило, что председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим развернул в Запорожской области информационно-психологическую спецоперацию.

«Последнее время как по команде через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьезно усиливается», — цитирует Рогова информагентство «РИА Новости».

Политик считает, что Вооружённые силы Украины готовятся к наступлению на Запорожском направлении, к началу которого киевский режим подталкивает администрация президента США Джо Байдена, прощупывают линию обороны и проводят разведку боем, в том числе путём заброски диверсантов.

Владимир Рогов подытожил: «Попытка наступления украинских войск может стать роковой в целом для всей их группировки».