Плодородный грунт в теплице: как его обновлять, чтобы всегда быть с урожаем
В почву можно и нужно заложить сразу столько питательных веществ, чтобы минимум пару лет не заботиться о подкормках вообще.
Как часто вообще нужно менять грунт в теплице? Ученые агрономы и дачники со стажем сходятся во мнении: делать это нужно раз в три-четыре года.
Оптимально к таким работам нужно приступать в начале апреля. Для этого выкопать десять глубоких траншей (примерно на полтора штыка лопаты). На дно каждой насыпать песок, на него уложить 10-сантиметровый слой навоза. Следующий слой - зола, достаточно просто припорошить.
После этого добавить комплексное удобрение, покрыть смесью перегноя и плодородной почвы. Полить теплой водой и накрыть пленкой.
Уже в мае в такой грунт можно высажить рассаду помидоров. Поливать в углубления просевшего после начала разложения навоза - вода не будет растекаться, сразу пойдет к корням.
Первые два года культуры можно вообще не подкармливать - им вполне хватит того, что заложено в этот "слоеный пирог". При этом рассчитывать исключительно отменные урожаи.
На третий год внести лишь внекорневые жидкие минеральные подкормки - с добавлением микроэлементов.
Опубликовано: Светлана Гарусева