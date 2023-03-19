Звезду советского кино Наталью Фатееву ограбила ее домработница

Когда артистка попала в больницу, помощница покинула дом Фатеевой вместе с ее вещами и деньгами.

Народная артистка РСФСР столкнулась с очень неприятной ситуацией: звезду обокрала домработница. Наталья Фатеева написала заявление в полицию и надеется, что ей помогут вернуть пропавшее и наказать злоумышленницу, сообщает СтарХит.

В феврале здоровье 88-летней актрисы начало ухудшаться. Наталье Николаевне сложно передвигаться без посторонней помощи. Ее госпитализировали в больницу и, пока звезда была под присмотром врачей, ее квартиру ограбила домработница.

Злоумышленница вынесла из дома Фатеевой деньги, одежду. Забрали даже продукты питания.

По предварительным данным, подозреваемая из России сбежала в одну из стран Средней Азии, чтобы скрыться там от правосудия. Как уточняет издание, до этого инцидента домработница по имени Майясар работала у звезды советского кинематографа около полугода.

Наталья Фатеева несколько лет назад перенесла инфекцию, но с последствиями справиться не может до сих пор. Врачи диагностировали у нее артроз.

Ей заменили суставы, однако один из них не прижился, и Наталья Николаевна опять оказалась на операционном столе. Результат вызвал инфекции и новые походы по врачам.