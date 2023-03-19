Два ведра картошки с каждого куста: какие хитрости помогут добиться такого урожая

Клубни нужно разрезать на несколько частей так, чтобы на каждом кусочке оставалось несколько ростков, и замочить в специальном растворе.

Чтобы собрать такой урожай картошки, нужно клубни разрезать на такие кусочки, чтобы на каждом было примерно 2-3 глазка.

Приготовить раствор: на 10 л воды - 1 ч.л.бордоской жидкости, пол-стакана золы, 1ч.л. борной кислоты, 1 гр. марганцовки. Опустить куски с глазками в этот раствор на полчаса.

Потом достать, подсушить. Приготовить лунки размером 30 на 65 см глубиной около 10 см. В каждую ямку всыпать немного аммофоски, положить кусочки клубней ростками вверх, засыпать землей, чтобы получился холмик.

Между лунками посадить фасоль - это будет сбивать с толку колорадских жуков, и вредитель не будет откладывать яйца на картофеле.

Когда кусты подрастут до высоты 25-30 см, раздвинуть каждый и - присыпать землей по кругу. Повторять процедуру на протяжении всего роста растения (в среднем 4 раза за сезон).

Технологии позволяют выращивать по 2 ведра клубней с каждого куста.