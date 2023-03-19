В Испании россиянку лишили родительских прав за критику одной из лучших школ страны

Россиянку Елену Волкову, которая уже 20 лет живет в Каталонии, лишили родительских прав после того, как она раскритиковала местную школу.

Сын женщины учился в школе, которая считается одной из лучших в Испании, однако мальчику там не нравилось.

Он жаловался на некачественную еду в школьной столовой и на плохое обращение персонала с детьми.

Елена обратилась в Минздрав и Минобразования региона, а также попыталась перевести ребенка в другую школу.

После этого учебное заведение официально заявило о ее невменяемости. На основании этого заявления женщину лишили родительских прав, передав ребенка отцу, с которым Елена находится в разводе.