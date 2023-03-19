В Испании россиянку лишили родительских прав за критику одной из лучших школ страны
2023-03-19 19:08
Россиянку Елену Волкову, которая уже 20 лет живет в Каталонии, лишили родительских прав после того, как она раскритиковала местную школу.
Сын женщины учился в школе, которая считается одной из лучших в Испании, однако мальчику там не нравилось.
Он жаловался на некачественную еду в школьной столовой и на плохое обращение персонала с детьми.
Елена обратилась в Минздрав и Минобразования региона, а также попыталась перевести ребенка в другую школу.
После этого учебное заведение официально заявило о ее невменяемости. На основании этого заявления женщину лишили родительских прав, передав ребенка отцу, с которым Елена находится в разводе.
Опубликовано: Светлана Репина