Опытный садовод рассказал, как обрезать смородину весной: четыре простых действия

Процедура проводится ранней весной после схода снега. Весь процесс складывается из четырех шагов.

Обрезка - первый этап весеннего ухода, и начинается она с первых теплых дней, когда растает снег. В это время запускается вегетативный цикл растения.

Обрезать куст, если по-хорошему, надо два раза в год - осенью и весной. Если вдруг перед зимой эту процедуру сделать не получилось, можно провести ее в марте.

Но в таком случае обрезка выполняется до того, как вегетация войдет в активную фазу.

О сроке и возрасте

Лучше всего это делать, когда температура воздуха поднимется до 5-7 градусов тепла. Для умеренных широт это примерно конец марта-начало апреля.

Возраст куста тоже имеет значение.

Если растению меньше трех лет, полноценно обрезать его не надо. Можно подрезать края веточек, чтобы пошли боковые побеги, и убрать подсохшие отростки, ветви, склоняющиеся до земли.

В случае со взрослым кустом, старше трех лет, нужно сохранить до 12-15 крепких побегов, все остальное убрать.

Важно понимать, что ягоды будут на ветках текущего года и прошлого, остальные побеги не нужны.

Этапы

Первым делом надо обрезать застарелые, поврежденные, мерзлые ветви.

Второй шаг - срезание побегов, опускающихся к земле, они почти бесполезны, а вот силы у растения отнимают.

Третий этап - он подойдет тем, кто не делал обрезку осенью. Надо убрать отростки, которым более двух лет. Они отличаются по цвету, будут темнее молодых и грубее на ощупь.

Последний шаг - устранение подозрительных участков с намеком на повреждение. У веток могут быть концы нездорового оттенка, подсохшие, подмерзшие.

Тогда удаляется часть побега до первой здоровой почки.