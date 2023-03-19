Опытный садовод рассказал, как обрезать смородину весной: четыре простых действия
Процедура проводится ранней весной после схода снега. Весь процесс складывается из четырех шагов.
Обрезка - первый этап весеннего ухода, и начинается она с первых теплых дней, когда растает снег. В это время запускается вегетативный цикл растения.
Обрезать куст, если по-хорошему, надо два раза в год - осенью и весной. Если вдруг перед зимой эту процедуру сделать не получилось, можно провести ее в марте.
Но в таком случае обрезка выполняется до того, как вегетация войдет в активную фазу.
О сроке и возрасте
Лучше всего это делать, когда температура воздуха поднимется до 5-7 градусов тепла. Для умеренных широт это примерно конец марта-начало апреля.
Возраст куста тоже имеет значение.
Если растению меньше трех лет, полноценно обрезать его не надо. Можно подрезать края веточек, чтобы пошли боковые побеги, и убрать подсохшие отростки, ветви, склоняющиеся до земли.
В случае со взрослым кустом, старше трех лет, нужно сохранить до 12-15 крепких побегов, все остальное убрать.
Важно понимать, что ягоды будут на ветках текущего года и прошлого, остальные побеги не нужны.
Этапы
Первым делом надо обрезать застарелые, поврежденные, мерзлые ветви.
Второй шаг - срезание побегов, опускающихся к земле, они почти бесполезны, а вот силы у растения отнимают.
Третий этап - он подойдет тем, кто не делал обрезку осенью. Надо убрать отростки, которым более двух лет. Они отличаются по цвету, будут темнее молодых и грубее на ощупь.
Последний шаг - устранение подозрительных участков с намеком на повреждение. У веток могут быть концы нездорового оттенка, подсохшие, подмерзшие.
Тогда удаляется часть побега до первой здоровой почки.
Опубликовано: Храмова Оксана