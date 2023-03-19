Обработка салона для водителей аллергиков
При чихании нельзя управлять автомобилем. Человек не контролирует себя в этот момент. Как же обезопасить себя от аллергии.
Каждой весной аллергики встречаются с одной и той же проблемой – цветением. Что же нужно сделать, чтобы обезопасить себя от пыльцы в автомобиле.
Во-первых, стоит минимизировать время, когда в авто открыты двери или окна. Поддерживать приятный климат в авто нужно только за счет кондиционера. Во-вторых, вы должны проверить салонный фильтр.
Это позволит улучшить свое состояние, поскольку в него может забиться пыльца.
В-третьих, желательно сделать противогрибковую и антибактериальную чистку воздушных каналов, чтобы в автомобиле было чем дышать даже с закрытыми окнами.
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Если эти методы не помогли справиться с аллергией, то стоит провести химчистку салона. Возможно, аллергены, которые не дают вам покоя забились в обивку. Через неделю стоит повторить химчистку.
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Также стоит отметить, что при чихании невозможно не зажмуриваться и сохранять полный контроль над своими действиями.
Рулить во время приступа чихания нельзя. Нужно в любом случае остановиться и подождать пока приступ не закончится.
Опубликовано: Евгений Прокофьев