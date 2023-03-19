Обработка салона для водителей аллергиков

При чихании нельзя управлять автомобилем. Человек не контролирует себя в этот момент. Как же обезопасить себя от аллергии.

Каждой весной аллергики встречаются с одной и той же проблемой – цветением. Что же нужно сделать, чтобы обезопасить себя от пыльцы в автомобиле.

Во-первых, стоит минимизировать время, когда в авто открыты двери или окна. Поддерживать приятный климат в авто нужно только за счет кондиционера. Во-вторых, вы должны проверить салонный фильтр.

Это позволит улучшить свое состояние, поскольку в него может забиться пыльца.

В-третьих, желательно сделать противогрибковую и антибактериальную чистку воздушных каналов, чтобы в автомобиле было чем дышать даже с закрытыми окнами.