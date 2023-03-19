Дачник со стажем рассказал о важных моментах при посеве капустной рассады

Чтобы получить крепкую рассаду, надо знать, несколько важных нюансов, общих для выращивания любых видов капусты.

Оптимальный срок высадки - с середины марта по середину апреля.

Почва

Выбирается нейтральна РН почва. Для раскисления можно внести кормовой мел или золу (до 10 г на 1 кг). Перед посадкой грунт обеззараживается: можно прокалить, подвергнуть заморозке, после чего обработать фитоспорином.

Холод

Семена должны немного полежать в биостимулирующем растворе. Лучше уложить их на увлажненные раствором ватные диски, прикрыв сверху такими же дисками. Закладывать семечки глубоко в землю не стоит, хватит и 0,7 см.

Проращивание происходит при +24 градусах, можно укутать контейнер с рассадой в пакет. После всхода семечек нужно отнести их в холод, на северный подоконник ближе к стеклу. Капустная рассада любит холод, некоторые дачники помещают ее в холодильник.

Хороший эффект дает перепад между ночными и дневными показателями температуры. В ночное время она может понижаться до +15.

Пикировка

Рассада капусты развивает слабую корневую систему и не переносит ее повреждения. Вот почему пикировку и перевалку лучше не проводить, сразу нужно поселить семечки на постоянное место жительства - в отдельные горшочки.