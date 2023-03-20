Швейцарский банк UBS поглотил Credit Suisse под давлением правительства

Банк Credit Suisse, пострадавший от ряда кризисов, будет поглощен более крупным местным конкурентом UBS, сообщили Федеральный совет Швейцарии и представители двух институтов и надзорных органов на пресс-конференции в воскресенье вечером.

Швейцарский национальный банк (SNB) поддержал это поглощение, предоставив ликвидность в размере 100 миллиардов швейцарских франков (около 101 миллиарда евро) обоим банкам.

Credit Suisse потерял доверие финансовых рынков, заявил президент Швейцарии Ален Берсе. А поглощение UBS стало лучшим решением для восстановления доверия.

UBS приобретет конкурента за три миллиарда франков и, как заявила компания, стоимость покупки будет выплачена казначейскими акциями. Объединенный банк будет управлять активами на сумму более 3,4 триллиона долларов.

«Это приобретение привлекательно для акционеров UBS, но ясно одно — что касается Credit Suisse, это экстренное спасение», — отметил председатель совета директоров Колм Келлехер.

Поглощение второго по величине швейцарского банка Credit Suisse компанией UBS является самым значительным банковским слиянием в Европе со времен финансового кризиса, случившегося 15 лет назад.

Этому предшествовали длительные переговоры, пошедшие в выходные, в которых приняли участие заинтересованные стороны двух банков, а также высокопоставленные представители политики и надзорных органов.



При этом отмечается, что правительство находилось под значительным давлением, чтобы стабилизировать ситуацию и поддержать Credit Suisse. Потому что финансовый дом является одним из крупнейших в мире управляющих активами и входит в число 30 глобально системно значимых банков, банкротство которых потрясло бы международную финансовую систему.

По сообщениям СМИ, к переговорам об экстренном поглощении были также привлечены власти США. Оба банка активно работают на рынке Соединенных Штатов.

«С поглощением Credit Suisse компанией UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении SNB.

Это поспособствует стабильности всего финансового сектора, отметил указанный источник.

