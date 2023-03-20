Самый низкий в мире бодибилдер ростом в 102 сантиметра нашел свою любовь

Спортсмен встретил 22-летнюю Джайю, у которой рост 127 сантиметров. Пара официально расписалась.

Пратику Витталу Мохите из индийского штата Махараштра - 28 лет. Несмотря на инвалидность, юноша добился больших успехов в бодибилдинге. Он стал качать мышцы с 18 лет, сообщает Супер.ру.

При этом спортсмен ростом в 102 сантиметра признается, что ему сложно вписаться в любое общество. Он также не верил, что когда-нибудь найдет свою судьбу.

Так было до момента встречи с 22-летней Джайи. Пара познакомились четыре года назад, когда родители девушки, чей рост составляет 127 см, стали искать ей жениха. Но тогда Пратик не был готов жениться.

Одна из причин - то, что мужчина не мог ее обеспечить на том этапе. А сейчас Пратик - успешный и высокооплачиваемый спортсмен, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как «самый низкорослый бодибилдер на Земле».

Пратик сейчас работает тренером начинающих бодибилдеров. В виртуальной реальности у мужчины тоже все отлично: в соцсетях за его успехами следят 200 тысяч подписчиков. В их числе есть и звезды - такие, например, как рэпер Снуп Догг.

Пратик зарабатывает также на рекламе.

На днях пара наконец сыграла свадьбу - на основе индуистской церемонии, в окружении семьи и друзей.