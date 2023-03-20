Горячий душ для смородины: какой эффект дает такая процедура

Это укрепляет иммунитет кустарника, стимулирует его к росту и избавляет от вредителей.

Чтобы смородина порадовала осенью, весной нужно приложить к этому немного усилий. Первое, что требует кустарник - горячего "душа". Такой полив проводят весной, пока еще не начали набухать почки.

Из лейки нужно тщательно обдать весь куст, чтобы вода попала на каждую ветку и смочила ее сверху донизу. Оптимальная температура воды при этом - порядка 80-85 °С. Чтобы она не остывала слишком быстро, можно добавить в лейку 1 ст.л. каустической соды.

Каждый куст обработать в один прием, потому что при повторной обработке растение может получить ожоги. Горячий душ помогает защитить смородину и крыжовник от мучнистой роcы и других возбудителей болезней, а также спящих вредителей. Кроме того, процедура укрепляет иммунитет кустарников и активизирует их рост.

Помимо самих растений, нужно пролить кипятком и грунт под кустами. Таким образом будут уничтожены яйца вредителей и разных патогенных организмов. После этого замульчировать землю под растениями торфом, компостом либо песком - слоем в 10–12 см.

Такая мера позволит сохранить влагу и убить вредителя — крыжовниковую огневку. Также можно накрыть приствольный круг темной пленкой, и в центр куста насыпать холм из почвы высотой 15 см.

Во время цветения смородины в середину куста можно вставить ветку цветущей бузины - для отпугивания огневки. Чтобы повысить степень завязываемости плодов, во время пика цветения надо один раз опрыскивать кусты раствором борной кислоты (0,03%) либо марганцовокислого калия (0,01%).

Если погода, прохладная, в вечернее время обработать раствором мочевины (1%).

После цветения желательно обработать растения настоем одуванчика - это защитит его от появления тли, клещей и смородинных пилильщиков. Для этого 500 г зелени с корнями измельчить, залить 10 л теплой воды и настаивать ночь.