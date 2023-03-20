Дачный эксперт назвал четырех главных врагов клубники и рассказал как их победить

В преддверии нового дачного сезона у садоводов много забот, в том числе - борьба с вредителями. Надо, как говорится, знать врага в лицо и уметь достойно его встретить, чтобы отстоять свой будущий урожай.

Клубнику любят не только сами дачники, но и многочисленные вредители, которые каждый год охотятся за ягодами. Они могут съесть чуть ли не пол урожая, если вовремя не принять меры.

Долгоносик малинно-земляничный

Жуки дают только одно поколение за сезон. Одна самка откладывает по яйцу в каждый бутон, повреждая сразу несколько ягодных кустиков. Клубника на них уже не вырастает.

На вид это мелкий бурый жук с хоботком длиной в 2-3 мм. Заметить вредителя сложно. Атакует клубнику при появлении первых листков, когда почва уже прогрета до 13-15 градусов.

Борьбу надо начинать до откладывания яиц. Для этого нужно укрыть кусты клубники спанбондом. Открыть только в фазу цветения для опыляющих насекомых.

Методы борьбы с долгоносиком, неопасные для пчел

"Кораген" - средство, которым покрываются только листья, бутоны и цветы трогать не нужно. На 20 дней препарат защитит от жука.

Средства из серии биопрепаратов: "Фитоверм", "Биокилл", "Клещегон". Помогают противостоять жукам и клещам. Распределяются по листьям и после высыхания не опасны для пчел.

Однако действуют препараты максимум неделю.

Паутинные и земляничные клещи

Из других видов клещей эти два самые опасные для клубники. Они питаются соком листиков, ослабляя рост растений,что, конечно же, влияет на урожай.

Активными земляничные клещи становятся в начале сезона, любят высокую влажность.

Паутинные клещи, наоборот, хорошо себя чувствуют при сухой жаркой погоде. За год они дают свыше 10 поколений, и это серьезная угроза ягодам.

Малозаметные вредители прячутся с внешней стороны листа. Они очень маленькие - меньше, чем пол миллиметра.

Об их присутствии расскажут скрученные листья и множество сухих пятен на них.

Борьба с клещами такая же, как и с долгоносиком - биопрепараты, которые безопасны для опылителей и людей. Есть клубнику можно через три дня после нанесения средства.

Когда растение отплодоносит, можно применить акарицид "Аполло", он убивает яйца вредителя и личинок, при этом блокирует у взрослых особей способность к размножению.

Действует препарат 20 дней.

Личинка майского жука

Хрущ ест корни клубники, вызывая увядание и гибель. При первых признаках кустик надо достать из земли и выбрать хрущей из лунки.

Потом растение можно снова вернуть на место и обильно полить. Предупредить появление хруща вполне реально, надо закрыть растения укрывным материалом.

Или можно сразу сажать кустики на черном спанбонде, тогда самки не попадут в почву для откладывания яиц.

Уничтожить личинок майского жука можно препаратами с базовым элементом диазиноном. Они же подходят для проволочника ("Баргузин", "Базудин").

Однако препараты наносят вред полезным почвенным жителям (червям, многоножкам).

Слизни

Они очень любят ягоды и здорово портят урожай. Вредителя боятся солнца, и еще им нужна влага.

Если летом много дождей, не нужно мульчировать грядки, создавая уютные условия для слизней. Не помогут зола и соль, а вот почве вред нанести могут.

Хорошее средство от слизней - "Улицид" с сахаром и хмелем в составе, привлекающими вредителей. Острый перец и горчица в числе ингредиентов при этом действуют губительно.

Гранулированное средство распределяется под кустами. Также для слизней можно сделать ловушки или просто собирать их руками.

Ловушка делается так: стакан из пластика с пивом установить в ямке, присыпать с боков землей. Темное пиво слизням и улиткам по душе, они от него "хмелеют" и впадают в паралич.

Нельзя давить слизней на участке, запах будет приманивать других особей.