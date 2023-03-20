Жительнице подмосковного Подольска удалили гигантскую опухоль в 45 килограммов

Пациентка долгое время не решалась обращаться за медпомощью, пытаясь лечиться народными средствами, пока ситуация не достигла апогея.

Минздрав Московской области сообщил невероятную новость. В Подольске медики извлекли из брюшной полости 62-летней пенсионерки огромную опухоль.

Как выяснилось, новообразование выросло до таких размеров потому, что пациентка долгое время не решалась обратиться за помощью медиков и лечилась народными средствами, сообщает Супер.ру.

Но, когда опухоль уже стала сдавливать внутренние органы, началась непроходимость кишечника и мочевыводящих путей, жительница Подольска оказалась в больнице.

Мы сделали пациентке КТ, МРТ, они выявили гигантскую забрюшинную опухоль. Новообразование разрослось из правого яичника. Опухоль удалили в ходе операции, ее вес составил 45 килограммов, — уточнил завотделением торакоабдоминальной онкологии областной больницы Подольска Тимур Ибрагимов.

Женщине повезло: полуторачасовая операция прошла успешно, к тому же исследование показало, что опухоль у нее была доброкачественной. Пациентку уже выписали из стационара.