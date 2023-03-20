Kyodo: Канада предложила США, Японии и Южной Корее создать союз против России, Китая и КНДР

Издание Kyodo пишет, что Канада инициировала создание четырехстороннего союза с США, Южной Кореей и Японией.

Целью такого союза канадская сторона называет углубление взаимодействия демократических сил в Тихоокеанском регионе.

Предполагается, что такое объединение сможет эффективно противостоять Северной Корее, России и Китаю.

По информации агентства, в Соединенных Штатах восприняли это предложение положительно. Свою роль сыграл и недавний визит южнокорейского лидера Юн Сок Ёля в Японию.

Аналитики агентства полагают, что такой формат сотрудничества стороны обсудят в ходе саммита G7, который пройдет в Хиросиме в мае нынешнего года.