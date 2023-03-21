В России предлагают запретить импорт пластиковой посуды и ватных палочек
2023-03-21 01:40
Минпромторг России предлагает ввести запрет на импорт 28 разновидностей товаров из пластика, а также ограничить выпуск такой продукции в стране.
В список, предложенный ведомством, попали одноразовая посуда, пакеты, пластиковые контейнеры и ватные палочки.
Все 28 товаров, входящие в список, предлагается заменить продукцией из дерева, бумаги, стекла или биоразлагаемых материалов.
В Минпромторге признали, что при обсуждении данного проекта возникает множество спорных моментов.
Там также напомнили, что запрет на производство и поставку некоторых пластиковых товаров предусмотрен проектом «Экономика замкнутого цикла».
Опубликовано: Светлана Репина