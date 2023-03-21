Валерия Гай Германика замахнулась на сериал о княгине Ольге
В сериале планируется переосмыслить историю 10-го столетия и по-новому подать историю первой правительницы Руси, принявшей христианство.
Режиссером восьмисерийной исторической драмы «Княгиня Ольга», снять которую планируется по заказу Первого канала РФ, выбрана Валерия Гай Германика, сообщает Газета.ру со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика» и продюсера проекта - компанию «Марс Медиа».
Ожидается, что съемки стартуют в середине лета, а в данный момент идет кастинг. В сериале авторы намерены переосмыслить историю 10-го столетия по-новому подать историю первой правительницы Руси, принявшей христианство.
Я понимала, что хочу сделать самое лучшее, что могу, быть полезной на том проекте. По моим ощущениям, его могу снять только я.
Сейчас я позволяю себе выбирать, снимаю редко. Мне это нравится, так как копится творческая сила и внутренний опыт, на который я могу опереться, — призналась Германика.
Режиссер уверена, что проект выводит ее как мастера на новый уровень.
«Тайны и фишки», придуманные для этой работы, Гай Германика хранит в тайне. К работе над сериалом Германика пригласила команду своего сериала «Обоюдное согласие». Это - оператор Геннадий Успангалиев, художник-постановщик Антон Поликарпов.
Думаю, там будет много ручной камеры,а также длинных кадров, создающих ощущение реальности и погружения в исторические реалии, в контекст происходящего, — пообещала режиссер.
Опубликовано: Светлана Гарусева