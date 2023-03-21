Валерия Гай Германика замахнулась на сериал о княгине Ольге

Режиссером восьмисерийной исторической драмы «Княгиня Ольга», снять которую планируется по заказу Первого канала РФ, выбрана Валерия Гай Германика, сообщает Газета.ру со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика» и продюсера проекта - компанию «Марс Медиа».

Ожидается, что съемки стартуют в середине лета, а в данный момент идет кастинг. В сериале авторы намерены переосмыслить историю 10-го столетия по-новому подать историю первой правительницы Руси, принявшей христианство.

Я понимала, что хочу сделать самое лучшее, что могу, быть полезной на том проекте. По моим ощущениям, его могу снять только я.

Сейчас я позволяю себе выбирать, снимаю редко. Мне это нравится, так как копится творческая сила и внутренний опыт, на который я могу опереться, — призналась Германика.