Эксперт-садовод рассказал, как луковая шелуха с сахаром помогает рассаде

После такой подкормки рассада будет радовать здоровым видом и даст потом хороший урожай. Рекомендует опытный садовод.

Простой рецепт из несложных компонентов, который дает реальный эффект. Применять можно до пикировки рассады или после процедуры.

Хилой рассада точно не будет и развиваться будет быстро и хорошо. Между подкормками надо соблюдать промежуток не меньше двх недель.

Луковая шелуха содержит много витаминов, полезных для растения, а также минералы, микро и макроэлементы. Все это нужно для роста и крепкого иммунитета.

В шелухе еще есть фитонциды, которые она отдает в воду, кверцитин - хорошее бактерицидное средство, помогает противостоять грибку.

Сахар в земле станет глюкозой и фруктозой, глюкоза стимулирует развитие растения, помогает ему "строить" корни, листочки.

Сахар полезен при недостатке света, рассада будет от этого крепче.

В литра кипятка добавить шелуху одной луковицы, настаивать двое суток. Процедить раствор и всыпать чайную ложку сахара.

Кормим этим составом рассаду, можно по листьям или в корень. Пропорции можно строго не соблюдать, перекормить этой смесью сложно, так что все применяем на глаз.