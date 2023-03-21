Эксперт-садовод рассказал, как луковая шелуха с сахаром помогает рассаде
После такой подкормки рассада будет радовать здоровым видом и даст потом хороший урожай. Рекомендует опытный садовод.
Простой рецепт из несложных компонентов, который дает реальный эффект. Применять можно до пикировки рассады или после процедуры.
Хилой рассада точно не будет и развиваться будет быстро и хорошо. Между подкормками надо соблюдать промежуток не меньше двх недель.
Луковая шелуха содержит много витаминов, полезных для растения, а также минералы, микро и макроэлементы. Все это нужно для роста и крепкого иммунитета.
В шелухе еще есть фитонциды, которые она отдает в воду, кверцитин - хорошее бактерицидное средство, помогает противостоять грибку.
Сахар в земле станет глюкозой и фруктозой, глюкоза стимулирует развитие растения, помогает ему "строить" корни, листочки.
Сахар полезен при недостатке света, рассада будет от этого крепче.
В литра кипятка добавить шелуху одной луковицы, настаивать двое суток. Процедить раствор и всыпать чайную ложку сахара.
Кормим этим составом рассаду, можно по листьям или в корень. Пропорции можно строго не соблюдать, перекормить этой смесью сложно, так что все применяем на глаз.
Опубликовано: Храмова Оксана