7 британцев умерли после операции в Турции, у остальных развился сепсис
Многие британцы, борющиеся с ожирением, решаются на операцию по уменьшению желудка в Турции. За последние годы в результате осложнений скончались семь граждан этой страны, остальные вернулись с серьезными проблемами со здоровьем.
Согласно исследованию BBC, с 2019 года семь британских пациентов умерли от осложнений после операции обходного желудочного анастомоза. Многие решаются обратиться в турецкие клиники из-за низкой цены и быстрых сроков, но оказывается, что последующие последствия для здоровья очень серьезны.
Интернет-реклама значительно повлияла на популяризацию операции по снижению веса в Турции. В октябре 2021 года Кэти из Белфаста решилась на операцию в турецкой клинике. После операции ей стало плохо, но местные врачи объяснили это "газами, попавшими в желудок".
После возвращения в Великобританию боли сохранялись, поэтому женщина обратилась в больницу. Выяснилось, что у него сепсис и пневмония. Кэти почти год провела в больнице, шесть раз у нее развивался сепсис, в результате которого ей удалили весь желудок.
Лечение в турецкой клинике можно забронировать очень быстро, а стоимость очень низкая — в частной клинике в Великобритании стоимость такой операции составляет 10 тысяч фунтов стерлингов, а в Турции около 2 тысяч.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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