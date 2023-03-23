7 британцев умерли после операции в Турции, у остальных развился сепсис

Многие британцы, борющиеся с ожирением, решаются на операцию по уменьшению желудка в Турции. За последние годы в результате осложнений скончались семь граждан этой страны, остальные вернулись с серьезными проблемами со здоровьем.

Согласно исследованию BBC, с 2019 года семь британских пациентов умерли от осложнений после операции обходного желудочного анастомоза. Многие решаются обратиться в турецкие клиники из-за низкой цены и быстрых сроков, но оказывается, что последующие последствия для здоровья очень серьезны.

Интернет-реклама значительно повлияла на популяризацию операции по снижению веса в Турции. В октябре 2021 года Кэти из Белфаста решилась на операцию в турецкой клинике. После операции ей стало плохо, но местные врачи объяснили это "газами, попавшими в желудок".

После возвращения в Великобританию боли сохранялись, поэтому женщина обратилась в больницу. Выяснилось, что у него сепсис и пневмония. Кэти почти год провела в больнице, шесть раз у нее развивался сепсис, в результате которого ей удалили весь желудок.

Лечение в турецкой клинике можно забронировать очень быстро, а стоимость очень низкая — в частной клинике в Великобритании стоимость такой операции составляет 10 тысяч фунтов стерлингов, а в Турции около 2 тысяч.