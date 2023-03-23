Пугачева приятно удивила поклонников своим внешним видом в гостях у Юдашкиных, которые приехали в Израиль
2023-03-23 11:30
Модельер Валентин Юдашкин и его жена Марина прибыли в Израиль, чтобы навестить свою маму, а также встретиться с давней приятельницей Аллой Пугачевой. Певица пришла к ним в гости.
Для похода к Юдашкиным Алла Пугачева выбрала светлый джинсовый костюм и кроссовки.
Фанаты похвалили свою любимицу, которая выглядит значительно моложе своих лет.
Валентин и Марина Юдашкины прибыли в Израиль, чтобы навестить свою маму, а также увидеться с подругой Аллой Пугачевой, которую и пригласили в гости.
Приятели не забыли запечатлеть свою встречу на фото, а супруга Юдашкина выложила их в своем Телеграм-канале.
Опубликовано: Наталья Гончарова