Пугачева приятно удивила поклонников своим внешним видом в гостях у Юдашкиных, которые приехали в Израиль

Модельер Валентин Юдашкин и его жена Марина прибыли в Израиль, чтобы навестить свою маму, а также встретиться с давней приятельницей Аллой Пугачевой. Певица пришла к ним в гости.

Для похода к Юдашкиным Алла Пугачева выбрала светлый джинсовый костюм и кроссовки.

Фанаты похвалили свою любимицу, которая выглядит значительно моложе своих лет.

Валентин и Марина Юдашкины прибыли в Израиль, чтобы навестить свою маму, а также увидеться с подругой Аллой Пугачевой, которую и пригласили в гости.

Приятели не забыли запечатлеть свою встречу на фото, а супруга Юдашкина выложила их в своем Телеграм-канале.