США выдало ускоренное разрешение на терапию рака кожи компании Incyte

Incyte Corp заявила в среду, что ее моноклональное антитело Zynyz получило ускоренное одобрение регулирующего органа здравоохранения США

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило терапию пациентов с клеточной карциномой Меркеля (ККМ), у которых рак вернулся или распространился на другие части тела.



Компания заявила, что ожидает, что Zynyz будет доступен пациентам, имеющим на это право, к началу апреля.



РМЖ поражает менее 1 на 100 000 человек в США, но показатели заболеваемости растут, заявили в компании.



Zynyz относится к классу препаратов, известных как ингибиторы PD-1, которые помогают иммунной системе атаковать рак, блокируя механизм, который опухоли используют, чтобы избежать обнаружения.



Incyte заявила, что ежемесячная цена лечения препаратом Zynyz будет сопоставима с другими препаратами того же класса, которые доступны в настоящее время.



Такие препараты, как блокбастер Keytruda от Merck & Co Inc и Bavencio от Merck KGaA и Pfizer Inc, одобрены для лечения МКК.



Согласно данным веб-сайта компании, прейскурантная цена каждой дозы препарата Keytruda, вводимой каждые три недели, составляет 10 683,52 доллара.



По словам брокерской компании William Blair, Keytruda "сильно укрепилась" в этом показании, добавив, что она видит ограниченные коммерческие возможности для Zynyz.