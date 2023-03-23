Опытная дачница рассказала, почему талая вода бесполезна для огородных растений

Многие дачники уверены в особых свойствах воды, полученной после таянья снега, и стараются ее запасать. Надо ли это делать, объяснил огородный эксперт со стажем.

Талая вода действительно отличается от обычной, и у нее есть полезные свойства.

В замороженном виде молекулы воды уменьшаются, она легче проникает в клетки и ускоряет обменные процессы.

При использовании талой воды семена быстрее прорастают, дают дружные крепкие всходы, которые быстро развиваются. Рассада будет здоровее, урожай увеличится.

Растения будут реже болеть. Почва не затвердевает после полива, не образует корку, а остается воздушной и рыхлой.

Почему же талая вода на огороде оказывается бесполезной

Оказывается, собирать и накапливать ее не имеет смысла, потому что вода теряет свою уникальность уже через 8 часов. Потом она превращается в самую обычную воду.

Второй момент: талая вода показывает свои чудо-свойства только при +10 градусах. Но кто в здравом уме станет поливать рассаду такой холодной водой?

Возможно, талая вода будет немного мягче, с меньшим содержанием хлора и тяжелых элементов.

Однако, это тоже под вопросом, стоит представить, откуда берется эта вода и через какие канавы и помойки течет, тогда появляются сомнения в ее чистоте и в отсутствии примесей.